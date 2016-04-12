Названа десятка найгірших логотипів футбольних клубів
16:55, 12 квітня 2016Футбол
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Оприлюднені емблеми команд з дев'яти країн різних континентів
vfl-wolfsburg.de
Британська газета Daily Mail назвала десятку найгірших логотипів світових футбольних клубів.
З лідерів футбольного сезону 2015/16 в ньому присутній чвертьфіналіст Ліги чемпіонів німецький "Вольфсбург".
Нинішній логотип клубу британські журналісти вважають "жертвою модернізації" і малопривабливим.
Крім німецької команди у списку фігурують «Наполі» (Італія), «Мельбурн Вікторі» (Австралія), «Гамбург» (Німеччина), «Нью-Йорк Ред Буллс» (США), «Богеміанс» (Чехія), «Валансьєн» (Франція), «Ньюэллс Олд Бойс» (Аргентина), «Зеніт» (Росія) і «Пасуш де Феррейра» (Португалія).
dailymail.co.uk
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