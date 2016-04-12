На захисника "Динамо" Драговича претендують італійські гранди

Центральний захисник київського "Динамо" Александар Драгович в літнє трансферне вікно може опинитися в одному з клубів Серії А, повідомляє "Спортарена" з посиланням на Football Italia і Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "Ювентуса" має намір зміцнити захисні порядки команди і підписати австрійського центрбека в період літнього міжсезоння.

Передбачається, що 25-річний Драгович буде підписаний в стан "Ювентуса" у якості заміни уругвайцу Мартіну Касересу, який повинен покинути клуб після закінчення сезону.

Також у трансфері одного з лідерів "Динамо" зацікавлений "Інтер". Головний тренер міланців Роберто Манчіні, за повідомленнями видання, є шанувальником таланту Александара і має намір переконати керівництво клубу підписати його у команду влітку.

Трансфер Александара Драговича в Серію А оцінюється в 15-20 мільйонів євро.

Раніше сам Драгович заявляв, що поки не знає, в якому клубі буде грати в наступному сезоні, повідомивши, що «не має наміру загадувати наперед».

У нинішньому сезоні Драгович є беззаперечним гравцем основи "Динамо". У всіх турнірах австрієць провів 30 матчів, забивши в них 1 гол.