Берлусконі звільнив Михайловіча з посади головного тренера "Мілана"

Головний тренер італійського "Мілана" Сініша Михайловіч звільнений зі свого поста, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу.

Як пише італійське видання Gazzeta dello Sport, рішення про відставку прийняв власник клубу Сільвіо Берлусконі. Він же вчора провів тригодинну зустріч із Крістіаном Броккі, на якій останній погодився стати наставником команди.

Серб Сініша Михайлович очолив "Мілан" перед сезоном 2015/16. На чолі з ним команда виграла 13 з 32 матчів чемпіонату Італії, вийшла до фіналу Кубка Італії, але практично втратила шанси потрапити в наступному сезоні до Ліги чемпіонів.

Крістіан Броккі став шостим головним тренером "Мілана", починаючи з сезону 2013/14. У цей період пост наставника "россо-нері" займали Массіміліано Алегрі, Мауро Тассотті, Кларенс Зеедорф, Філіппо Індзагі та Сініша Михайловіч.

Крістіан Броккі працює в системі "Мілана" з 2013 року. Раніше він очолював юнацьку та молодіжну команду "червоно-чорних". У свою бутність гравцем 40-річний Броккі провів у клубі шість сезонів, зігравши в 99 матчах чемпіонату Італії.

Як повідомляв УНІАН, у минулому турі італійської Серії А "Мілан" програв "Ювентусу" з рахунком 1:2.