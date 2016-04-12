Лідер футбольного "Дніпра" Зозуля знову надав допомогу бійцям АТО (відео)

Благодійний фонд "Народна армія", заснований футболістом дніпропетровського "Дніпра" Романом Зозулею, знову надав допомогу бійцям АТО, повідомляє Hromadske.tv.

Вчора Зозуля разом з іншими учасниками фонду передав Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова реанімаційний монітор.

За словами головного лікаря Сергія Риженка, така апаратура може врятувати тисячі поранених, які потрапили в медустанову в критичному стані. Він уточнив, що вартість монітора може складати близько 150 тисяч гривень.

Фонд "Народна армія" був заснований у квітні 2015 року футболістом "Дніпра" Романом Зозулею спільно з ультрас клубу та волонтерами. З тих пір 28-річний нападник активно займається наданням допомоги воїнам, які служать в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, у минулому турі української Прем'єр-ліги дніпропетровський "Дніпро" обіграв у Запоріжжі луганську "Зорю" з рахунком 2:1. Роман Зозуля провів на футбольному полі всі 90 хвилин матчу і записав на свій рахунок гольову передачу.