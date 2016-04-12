Лідер футбольного "Дніпра" Зозуля знову надав допомогу бійцям АТО (відео)
Фонд "Народна армія" подарував лікарні ім. Мечникова реанімаційний монітор.
Благодійний фонд "Народна армія", заснований футболістом дніпропетровського "Дніпра" Романом Зозулею, знову надав допомогу бійцям АТО, повідомляє Hromadske.tv.
Вчора Зозуля разом з іншими учасниками фонду передав Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова реанімаційний монітор.
За словами головного лікаря Сергія Риженка, така апаратура може врятувати тисячі поранених, які потрапили в медустанову в критичному стані. Він уточнив, що вартість монітора може складати близько 150 тисяч гривень.
Фонд "Народна армія" був заснований у квітні 2015 року футболістом "Дніпра" Романом Зозулею спільно з ультрас клубу та волонтерами. З тих пір 28-річний нападник активно займається наданням допомоги воїнам, які служать в зоні АТО.
Як повідомляв УНІАН, у минулому турі української Прем'єр-ліги дніпропетровський "Дніпро" обіграв у Запоріжжі луганську "Зорю" з рахунком 2:1. Роман Зозуля провів на футбольному полі всі 90 хвилин матчу і записав на свій рахунок гольову передачу.