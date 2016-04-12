Лідер чемпіонату Англії стежить за трьома гравцями донецького "Шахтаря"

Футбольний клуб "Лестер Сіті", який є лідером англійської Прем'єр-ліги, цікавиться трьома гравцями донецького "Шахтаря", повідомляє Club Call.

Мова йде про українських півзахисників Тараса Степаненка та Ярослава Ракицького, а також бразильця Ісмаїлі. Хтось із цих виконавців, на думку наставника "Лестера" Клаудіо Раньєрі, зможе підсилити англійську команду перед стартом в Лізі чемпіонів.

Зазначається, що скаути "Лестера" спеціально відвідували матч "Шахтаря" проти португальської "Браги", щоб оцінити футболістів донецького клубу наживо.

Як повідомляв УНІАН, у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи "Шахтар" обіграв "Брагу" з рахунком 2:1. Перший м'яч за "гірників" забив Ярослав Ракицький.

"Лестер" в останньому турі англійської Прем'єр-ліги з рахунком 2:0 переміг "Сандерленд" і зберіг перевагу в сім очок над найближчими переслідувачами з "Тоттенхема". До кінця чемпіонату командам залишилося зіграти по п'ять матчів.