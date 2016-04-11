Німецькі ЗМІ: "Штутгарт" не збирається викупати у "Динамо" Кравця
Український форвард поки не зумів вразити керівництво клубу Бундесліги.
Український футболіст Артем Кравець, який виступає на правах оренди у німецькому "Штутгарті", після закінчення сезону, швидше за все повернеться в київське "Динамо". Про це повідомляє видання Stuttgarter Nachrichten.
Зазначається, що "Штутгарт" вже шукає альтернативу Кравцю на наступний сезон, так як вразити керівництво клубу своєю грою українець не зміг.
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Видання пише, що форвард не може скаржитися на те, що йому не дали шансів проявити себе. Він провів у Бундеслізі більше 10 матчів, забивши один гол, але для виступів на цьому рівні йому не вистачає впевненості та швидкості мислення.
Артем Кравець перейшов з київського "Динамо" в "Штутгарт" на початку 2016 року на правах оренди, яка обійшлася німецькому клубу в 500 тисяч євро. До 1 липня "Штутгарт" має першочергове право викупити футболіста.