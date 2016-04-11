Німецькі ЗМІ: "Штутгарт" не збирається викупати у "Динамо" Кравця

Український футболіст Артем Кравець, який виступає на правах оренди у німецькому "Штутгарті", після закінчення сезону, швидше за все повернеться в київське "Динамо". Про це повідомляє видання Stuttgarter Nachrichten.

Зазначається, що "Штутгарт" вже шукає альтернативу Кравцю на наступний сезон, так як вразити керівництво клубу своєю грою українець не зміг.

Видання пише, що форвард не може скаржитися на те, що йому не дали шансів проявити себе. Він провів у Бундеслізі більше 10 матчів, забивши один гол, але для виступів на цьому рівні йому не вистачає впевненості та швидкості мислення.

Артем Кравець перейшов з київського "Динамо" в "Штутгарт" на початку 2016 року на правах оренди, яка обійшлася німецькому клубу в 500 тисяч євро. До 1 липня "Штутгарт" має першочергове право викупити футболіста.