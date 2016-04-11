Президент УПЛ Генінсон: "У харківського "Металіста" боргів на 25 мільйонів доларів"

Харківський "Металіст" у наступному сезоні може опинитися за межами української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це в ефірі телепрограми "Великий футбол" повідомив президент УПЛ Володимир Генінсон.

Керівник ліги ствердно відповів на припущення ведучого про те, що "Металіст" у сезоні 2016/17 скоріше не зіграє в УПЛ, ніж зіграє.

"У "Металіста" більше 25 мільйонів доларів боргів. Там серйозні проблеми з УЄФА і ФІФА, тому не можу сказати, що буде з цим клубом", — заявив Генінсон.

Він також додав, що харківський клуб в особі генерального директора клубу Олександра Бойцана сподівається виправити ситуацію.

"Таке відчуття, що душа болить за команду тільки в Олександра Бойцана. Він постійно на зв'язку, намагається вирішити проблеми, шукає вихід із ситуації. Але без активних дій власника команди (Сергія Курченко - прим. УНІАН), виправити становище навряд чи можливо". - додав президент УПЛ.