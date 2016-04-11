У ФФУ вважають, що матч УПЛ "Чорноморець" - "Говерла" міг бути договірним

Матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" та ужгородською "Говерлою" міг бути договірним. Про це в інтерв'ю програмі "Великий футбол" заявив керівник служби внутрішніх розслідувань Федерації футболу України (ФФУ) Анатолій Мельничук.

"Так, дійсно, проаналізувавши матч "Чорноморець" — "Говерла" і почувши відгуки вболівальників і букмекерів було встановлено, що у цій зустрічі є ознаки договірного матчу, тобто ми говоримо про маніпулювання результатом матчу", - сказав фахівець ФФУ.

За його словами, служба вже почала розслідування відповідну перевірку.

"Якщо будуть виявлені ознаки кримінального правопорушення, ці матеріали будуть передані в правоохоронні органи для проведення досудового розслідування", — заявив Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня одеський "Чорноморець" переграв ужгородську "Говерлу" з рахунком 1:0.