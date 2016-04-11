Головний тренер "Динамо" Ребров: "Нам не цікаво, як грає донецький "Шахтар"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров на прес-конференції після переможної гри з "Волинню" висловив думку, що основна боротьба за звання чемпіона України між "Динамо" і "Шахтарем" ще попереду. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"Нам не цікаво, як грає "Шахтар". Попереду ще п'ять турів плюс очна дуель з "Шахтарем". Як можна вітати нас з чемпіонством вже зараз, як це роблять експерти?", - поставив риторичне питання наставник киян.

Ребров також в черговий раз відповів на питання про можливий відхід з команди нападника Андрія Ярмоленка.

"Продається Ярмоленко? Ми не можемо забороняти футболістам хотіти грати у провідних клубах Європи. Це все залежить від рішення гравця і президента клубу. Якщо ви запитаєте, чи потрібен мені Ярмоленко, то я відповім, що так", - заявив головний тренер "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, у минулому турі української Прем'єр-ліги "Динамо" обіграло луцьку "Волинь" з рахунком 3:0, а донецький "Шахтар" зіграв внічию з дніпродзержинською "Сталлю". Після цих зустрічей "Динамо" стало випереджати конкурента на п'ять очок.