Чемпіонат Італії. Чергова перемога "Наполі", Індзагі виграв перший матч для "Лаціо"

23:49, 10 квітня 2016
Футбол
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Сімоне Індзагі успішно дебютував на посаді головного тренера римського клубу.

За

32 тур

Емполі — Фіорентина - 2:0 (1:0)

Голи: Пуччареллі (40), Зьєлінскі (88)

Торіно – Аталанта - 2:1 (1:0)

Голи: Бруно Перес (35), Максі Лопес (46) – Чигаріні (82)

Наполі – Верона 3:0 (2:0)

Голи: Габбьядіні (33), Інсіньє (45+2, з пенальті), Кальєхон (70)

Сампдорія – Удінезе 2:0 (0:0)

Гол: Армеро (58, автогол), Фернандо (85)

Палермо - Лаціо - 0:3 (0:2)

Голи: Клозе (10, 15), Феліпе Андерсон (73)

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