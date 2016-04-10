Чемпіонат Італії. Чергова перемога "Наполі", Індзагі виграв перший матч для "Лаціо"

Сімоне Індзагі успішно дебютував на посаді головного тренера римського клубу.

32 тур Емполі — Фіорентина - 2:0 (1:0) Голи: Пуччареллі (40), Зьєлінскі (88) Торіно – Аталанта - 2:1 (1:0) Голи: Бруно Перес (35), Максі Лопес (46) – Чигаріні (82) Наполі – Верона 3:0 (2:0) Голи: Габбьядіні (33), Інсіньє (45+2, з пенальті), Кальєхон (70) Сампдорія – Удінезе 2:0 (0:0) Гол: Армеро (58, автогол), Фернандо (85) Палермо - Лаціо - 0:3 (0:2) Голи: Клозе (10, 15), Феліпе Андерсон (73)

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