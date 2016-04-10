Чемпіонат Італії. Чергова перемога "Наполі", Індзагі виграв перший матч для "Лаціо"
23:49, 10 квітня 2016Футбол
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Сімоне Індзагі успішно дебютував на посаді головного тренера римського клубу.
За "Лаціо" два голи забив Мирослав Клозе / tuttosport.com
32 тур
Емполі — Фіорентина - 2:0 (1:0)
Голи: Пуччареллі (40), Зьєлінскі (88)
Торіно – Аталанта - 2:1 (1:0)
Голи: Бруно Перес (35), Максі Лопес (46) – Чигаріні (82)
Наполі – Верона 3:0 (2:0)
Голи: Габбьядіні (33), Інсіньє (45+2, з пенальті), Кальєхон (70)
Сампдорія – Удінезе 2:0 (0:0)
Гол: Армеро (58, автогол), Фернандо (85)
Палермо - Лаціо - 0:3 (0:2)
Голи: Клозе (10, 15), Феліпе Андерсон (73)
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