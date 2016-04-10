Луческу про бажання Тайсона залишити "Шахтар": Всі хочуть грати в сильній першості, а не в такому турнірі, яким зараз є чемпіонат України

Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу прокоментував ситуацію з лідером команди Тайсоном, який напередодні заявив про бажання залишити Україну, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, Містер заявив: "Не думаю, що він хоче залишити Україну і «Шахтар». Може бути, він просто піднявся на певний рівень, який дозволяє йому думати про більш сильний чемпіонат. Ті футболісти, які пішли останнім часом, грають у провідних клубах. Якщо для нього буде хороша пропозиція і клуб погодиться на це, то чому гравець не може мріяти про те, щоб виступати в більш сильній першості? Тим більше він вже досяг віку 28 років".

"Всі хочуть грати в сильній першості, а не в такій, яким зараз є чемпіонат України: з таким конференц-залом, такою роздягальнею, таким стадіоном і так далі... Всі хочуть чогось кращого. На жаль, наш український чемпіонат не прогресує, а, навпаки, скочується. Тоді зрозуміло бажання футболістів виступати в більш сильній лізі. Це, знову ж таки, може відбутися в тому випадку, якщо такі пропозиції надійдуть і клуб їх схвалить", - продовжив тренер.

"Тайсон сьогодні – наш найкращий гравець. З кожним матчем він ставав лідером атакуючих дій «Шахтаря». Хотілося б, щоб він зберіг цю свою форму до кінця сезону. Ми будемо грати через кожні два-три дні, тому багато буде залежати від його стану. Якщо будемо, як сьогодні, зустрічатися з такими командами, які проповідують жорсткий футбол, то можемо втрачати гравців. Хоча сильні якості присутні і у футболістів «Сталі», вони забивали хороші м'ячі. Але в цілому це, на жаль, не футбол", - резюмував наставник гірників.

Як повідомляв УНІАН, раніше Тайсон заявив про те, що мріє перебратися в один з клубів англійської Прем'єр-ліги.

Сьогодні "Шахтар" зіграв внічию зі "Сталлю" (3:3) і збільшив своє відставання від "Динамо" ще на два бали.