Чемпіонат Німеччини. "Боруссія" втрачає очки в Рурському дербі, українець Юрченко допоміг виграти "Байєру"

22:14, 10 квітня 2016
Футбол
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У німецькій Бундеслізі завершилися всі поєдинку 29-го туру.

29-й тур

Шальке - Боруссія Дортмунд - 2:2 (0:0)

Голи: Сані (51), Хунтелаар (66, з пенальті) - Кагава (49), Гінтер (56)

Байер - Кельн - 2:0 (2:0)

Голи: Брандт (39), Чічаріто (44)

В основному складі "Байєра" вийшов український півзахисник Владлен Юрченко. Він провів на полі 80 хвилин, після чого був замінений.

Як повідомляв УНІАН, вчора в рамках 29-го туру Бундесліги мюнхенська "Баварія" виграла у "Штутгарта", за який зіграли українські нападники Артем Кравець і Борис Тащі.

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