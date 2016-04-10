Чемпіонат Німеччини. "Боруссія" втрачає очки в Рурському дербі, українець Юрченко допоміг виграти "Байєру"
22:14, 10 квітня 2016Футбол
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У німецькій Бундеслізі завершилися всі поєдинку 29-го туру.
"Боруссія" все далі від першого місця / sportschau.de
29-й тур
Шальке - Боруссія Дортмунд - 2:2 (0:0)
Голи: Сані (51), Хунтелаар (66, з пенальті) - Кагава (49), Гінтер (56)
Байер - Кельн - 2:0 (2:0)
Голи: Брандт (39), Чічаріто (44)
В основному складі "Байєра" вийшов український півзахисник Владлен Юрченко. Він провів на полі 80 хвилин, після чого був замінений.
Як повідомляв УНІАН, вчора в рамках 29-го туру Бундесліги мюнхенська "Баварія" виграла у "Штутгарта", за який зіграли українські нападники Артем Кравець і Борис Тащі.
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