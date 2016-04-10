УПЛ: "Динамо" розтрощило "Волинь" і збільшило відрив від "Шахтаря"

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало луцьку "Волинь" і обіграло суперника з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Господарі поля потужно розпочали матч і відразу ж позначили свою перевагу. А на 29-й хвилині рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Швидка триходівка киян з участю Сидорчука і Велозу завершилася технічним і точним ударом Ярмоленка у дальній кут. За 4 хвилини, на 33-й, Ярмоленко праворуч на вході в штрафний майданчик обіграв Шабанова і зробив м'який навіс на лінію воротарського, а Олег Гусєв у високому стрибку точно пробив у ближній кут. Нарешті, на 36-й хвилині, ще одну красиву комбінацію розіграли кияни. Данило на правому фланзі на замаху обіграв Мемешева і відпасував назад, а Ярмоленко, обігравшись у "стінку" з Велозу, точно пробив у дальній кут і зробив дубль.

У другому таймі гравці "Динамо" легко і впевнено втримали свою перевагу.

Таким чином, кияни збільшили свою перевагу в турнірній таблиці над "Шахтарем" з трьох до п'яти очок - 58 проти 53. Раніше сьогодні "Шахтар" зіграв внічию в Дніпропетровську зі "Сталлю" з Дніпродзержинська - 3:3.

22-й тур УПЛ відбудеться 16-17 квітня.