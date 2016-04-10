Чемпіонат Англії. "Лестер" знову виграв і зберіг перевагу над "Тоттенхемом"

Тур Прем'єр-ліги завершився розгромною перемогою "Тоттенхема" над "Манчестер Юнайтед".

33-й тур Лестер - Сандерленд - 2:0 (0:0) Голи: Варді (66, 90+5) Ліверпуль - Сток Сіті - 4:1 (2:1) Голи: Морено (8), Старрідж (32), Оригі (50, 65) - Кркіч (22) Тоттенхем - Манчестер Юнайтед - 3:0 (0:0) Гол: Аллі (70), Альдервейрельд (74), Ламела (76) Як повідомляв УНІАН, вчора в англійській Прем'єр-ліги "Арсенал" зіграв внічию з "Вест Хемом" 3:3, а "Челсі" з рахунком 0:1 програв "Суонсі".

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