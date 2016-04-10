"Олександрія" втратила перемогу в гостьовому матчі Прем'єр-ліги з "Карпатами"

У Львові завершився матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали "Олександрію" і звели гру внічию 2:2.

Доля матчу була вирішена в доданий арбітром час другого тайму.

У матчі сусідів по турнірній таблиці гра була приблизно рівною, з численними небезпечними моментами біля воріт обох команд.

Три гольових моменти вмістилися в 5-хвилинний ігровий відрізок. На 70-й хвилині рахунок відкрив гравець "Олександрії" Віталій Пономар. Після передачі партнера по команді Дмитра Леонова, підхопивши м'яч Пономар в дотик переправив його у ворота. За 3 хвилини, на 73-й, гол забив Артур Карноза. Гравцеві вдався чудовий удар з-за меж штрафного, після якого м'яч влетів у дев'ятку. А на 75-й хвилині забив Артем Чорній. Гравцеві вдався прямий удар зі штрафного у "відповідь", після якого м'яч рикошетом від стінки влетів у ворота - 1:2.

Доля матчу була вирішена в доданий арбітром час, на 95-й хвилині. Гравець "Карпат" Артур Карноза ще одним прямим ударом зі штрафного відправив м'яч у дев'ятку воріт "Олександрії".

Таким чином, "Олександрія" зберегла відрив від "Карпат" у 5 очок у боротьбі за 6-е місце в турнірній таблиці УПЛ