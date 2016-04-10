УПЛ: "Сталь" і "Шахтар" зіграли у видовищну нічию

У матчі 21-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" зіграв внічию 3:3 з дніпродзержинською "Сталлю".

Поєдинок, що відбувся на дніпропетровському стадіоні "Метеор", пройшов за напівпорожніх трибун, але вийшов одним з найбільш видовищних у нинішньому чемпіонаті.

У першому таймі невеликою територіальною перевагою володів "Шахтар", а відзначитися вдалося господарям поля. На 39-й хвилині Максим Каленчук вдало прийняв подачу з правого флангу і з усієї сили відправив м'яч у дальню дев'ятку воріт Андрія П'ятова.

Після перерви головний тренер "гірників" Мірча Луческу провів подвійну заміну, випустивши на поле Малишева і Едуардо. І саме хорватський бразилець зрівняв рахунок після того, як першим встиг на добивання в штрафний "Сталі" після удару Марлоса.

Тим не менш, господарям вдалося знову вийти вперед. Джордже Лазіч втік у відрив з самого центру поля, на замаху обіграв Олександра Кучера і відправив м'яч у ближній кут воріт - 2:1.

Після цього "Шахтар" повністю заволодів контролем за грою, і "Сталь" майже не перетинала чужу половину поля. Відігралися "гірники" після двох голів головою у виконанні Дентіньо і Малишева, яким асистував Тарас Степаненко.

Коли гра вже наближалася до завершення, "Сталь" спробувала врятувати матч і несподівано домоглася свого. Після сумбурних дій у штрафному майданчику "Шахтаря" м'яч відскочив до захисника дніпродзержинців Миколи Іщенка, який гарматним ударом спрямував м'яч у ворота своєї колишньої команди. Для 33-річного футболіста цей гол став першим в Прем'єр-лізі!

Сталь (Дніпродзержинськ) - Шахтар (Донецьк) - 3:3 (1:0)

Голи: Каленчук (39), Лазіч (61), Іщенко (90+3) - Едуардо (51), Дентіньо (72), Малишев (79)

Сталь Д: Паньків, Латіфу, Іщенко, Карасюк, Воронін, Р. Малакян, Каленчук, Е. Малакян, Лазіч, Васін, Фернандес (Дебелко, 53)

Шахтар: П'ятов, Срна, Ракицький, Кучер, Ісмаїлі, Степаненко, Дентіньо, Марлос (Феррейра, 87), Коваленко, Бернард (Малишев, 46), Гладкий (Едуардо, 46)

Попередження: Фернандес, Воронін, Паньків, Латіфу - Коваленко, Ракицький