Прем'єр-ліга, 21-й тур, "Динамо" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі луцьку "Волинь".

Зустрічаються команди, які посідають 1-е і 13-е місця в турнірній таблиці першості.

Мабуть, ніхто не зрозуміє другої осічки від одноосібного лідера за тиждень, тим більше передумов для ігрової кризи не спостерігалося. А тому «Волині» зараз не позаздриш. Єдиний аргумент лучан – їм нема чого втрачати. Однак цього не завжди достатньо, адже відсутність ігрової дисципліни і націленість суперника на результат у середу призвели до розгрому від «Зорі».

Якщо забути кубкові невдачі суперників, то «Динамо» має діючу 9-матчеву переможну серію з загальним рахунком 22:2, а надійність захисту команди Сергія Реброва і зовсім претендує на абсолютний рекорд.

Волиняни не страждають комплексом чужого поля, однак зустрічаються з певним розладом мотивації, якщо гра складається не на їх користь. Для прикладу, в нинішньому сезоні «Волинь» у гостях програла тричі за 10 поїздок, але рахунки в них невтішні– 1:3, 0:4, 0:3.

В особистих стосунках «Динамо» лише раз поступилося наступному супернику, а вдома не програвало. Певним стимулом для гостей може бути бажання забити в столиці господарям 10-й м'яч.

Матч першого кола завершився у Луцьку з рахунком 2:0 на користь "Динамо".

На котируваннях букмекерських контор у "Динамо" величезна перевага. На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 1,06 до 1, на нічию - 8,61 до 1, а на перемогу "Волині" - 33,09 до 1.

Матч "Динамо" - "Волинь" розпочнеться на полі НСК "Олімпійський" о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".