Прем'єр-ліга, 21-й тур, "Карпати" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі "Олександрію".

Зустрічаються команди, які займають 7-е і 6-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Якщо розглядати 6-й рядок як потенційну можливість потрапити в єврокубки, то це реальна можливість для «Карпат» кинути виклик безпосередньому конкурента, якому господарі майбутнього матчу зараз поступаються 5 очок.

Взагалі, до «Олександрії» зараз увага все одно прикута максимальна. Колектив не тільки вперше в історії пройшов у півфінал Кубка України, але і вибив з турніру «Динамо», помстившись киянам, які перед тим перервали 6-матчеву безпрограшну серію колективу під керівництвом Володимира Шарана в Лізі Парі-Матч. Тому для гостей підготовлено чи не потрійне випробування: спроба залишитися на комфортному відстані від переслідувачів, вміння гідно пережити успіх і підтвердити його наступним поєдинком. І нарешті, засвідчити фізичну готовність, адже галичани посеред тижня не були зайняті офіційними іграми.

Що стосується господарів, то їм доведеться шукати гідну заміну дискваліфікованим захисникам, а також сподіватися на спустошення клубного лазарету.

У матчі першого кола "Олександрія" розгромила львів'ян на своєму полі з рахунком 4:1.

На котируваннях букмекерських контор "Карпати" є фаворитом з невеликою перевагою. На перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2,39 до 1, на нічию - 2,95 до 1, а на перемогу "Олександрії" - 3,01 до 1.

Матч "Карпати" - "Олександрія" розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".