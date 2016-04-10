Президент Прем'єр-ліги: "Волинь" на 90% зникне, "Говерлі" потрібно розрахуватися з гравцями"
Володимир Генінсон розповів про майбутнє луцької "Волині", ужгородської "Говерли" та одеського "Чорноморця".
Луцький футбольний клуб "Волинь", ймовірно, припинить існування після закінчення нинішнього сезону. Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Футбол" висловив президент української Прем'єр-ліги (УПЛ) Володимир Генінсон, повідомляє Football.ua.
"Чи зникне Волинь? На 90% — так. Але знову ж таки є шанс, що хтось прийде і повністю закриє всі борги", — сказав президент УПЛ.
Генінсон також додав, що ужгородська "Говерла" може отримати атестат на наступний сезон лише в разі, якщо розрахується з боргами з усіма своїми колишніми і нинішніми футболістами. За словами керівника Прем'єр-ліги, в клубі зараз поступово займаються цим питанням.
"Говерла? Знаю, що є рух. З деякими футболістами вони розплачуються, з деякими гравцями підписані мирові, але знову ж таки є досить великі заборгованості. Якщо клуб не погасить до кінця сезону всі заборгованості, не буде проблем видати атестат. Якщо залишаться заборгованості – атестат виданий не буде", — повідомив Генінсон.
Він також додав, що існують проблеми у одеського "Чорноморця", акції стадіону якого були арештовані.
"У Чорноморця немає заборгованості перед гравцями, але є проблема з інфраструктурою. Ви ж знаєте, що йде суд по стадіону. Я чомусь впевнений, що все буде добре", - вважає президент Прем'єр-ліги.
Як повідомляв УНІАН, у березні з "Волині" було знято шість очок у турнірній таблиці. Зараз луцька команда знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці, випереджаючи лише запорізький "Металург", який припинив існування.