Президент Прем'єр-ліги: "Волинь" на 90% зникне, "Говерлі" потрібно розрахуватися з гравцями"

Луцький футбольний клуб "Волинь", ймовірно, припинить існування після закінчення нинішнього сезону. Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Футбол" висловив президент української Прем'єр-ліги (УПЛ) Володимир Генінсон, повідомляє Football.ua.

"Чи зникне Волинь? На 90% — так. Але знову ж таки є шанс, що хтось прийде і повністю закриє всі борги", — сказав президент УПЛ.

Генінсон також додав, що ужгородська "Говерла" може отримати атестат на наступний сезон лише в разі, якщо розрахується з боргами з усіма своїми колишніми і нинішніми футболістами. За словами керівника Прем'єр-ліги, в клубі зараз поступово займаються цим питанням.

"Говерла? Знаю, що є рух. З деякими футболістами вони розплачуються, з деякими гравцями підписані мирові, але знову ж таки є досить великі заборгованості. Якщо клуб не погасить до кінця сезону всі заборгованості, не буде проблем видати атестат. Якщо залишаться заборгованості – атестат виданий не буде", — повідомив Генінсон.

Він також додав, що існують проблеми у одеського "Чорноморця", акції стадіону якого були арештовані.

"У Чорноморця немає заборгованості перед гравцями, але є проблема з інфраструктурою. Ви ж знаєте, що йде суд по стадіону. Я чомусь впевнений, що все буде добре", - вважає президент Прем'єр-ліги.

Як повідомляв УНІАН, у березні з "Волині" було знято шість очок у турнірній таблиці. Зараз луцька команда знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці, випереджаючи лише запорізький "Металург", який припинив існування.