Шість клубів української футбольної Першої ліги можуть піднятися в Прем'єр-лігу - президент УПЛ

Президент УПЛ згадав клуби, які раніше називалися в ролі претендентів на підвищення в класі - київську "Оболонь-Бровар", "Черкаський Дніпро", кіровоградську "Зірку", маріупольський "Іллічівець" і харківський "Геліос", проте назва шостої команди залишилася невідомою, повідомляє Football.ua з посиланням не телеканал "Футбол".

"На участь у Прем'єр-лізі було подано шість заявок, п'ять з яких прийнято, оброблено — ніяких проблем з ними немає. З шостою командою є невеликі нюанси, які вони намагаються залагодити. Але тут не фінансове питання, а проблема інфраструктури", — розповів президент.

"В принципі шість команд Першої ліги готові претендувати на місця в Прем'єр-лізі — це ті команди, які гідні грати в УПЛ. Колективи показують стабільну гру і мають стабільне фінансове становище", - зазначив керівник УПЛ.

"Крім них, є ще три команди — той самий Іллічівець, той же Геліос. Ті команди, які мають дитячу школу і вкладають у розвиток футболу. Нам не потрібно зараз точково вийти в УПЛ і там загубитися. Найголовніше — щоб футбол розвивався з низів", — резюмував Генінсон.

Раніше президент ПФЛ України (Перша ліга) Сергій Макаров заявляв, що відразу п'ять клубів Першої ліги мають намір підвищитись у класі. Він говорив про ті самі клуби, які назвав Генінсон.