Мессі проводить найдовшу безгольову серію за п'ять років

Головна зірка іспанської "Барселони" Ліонель Мессі проводить свою найдовшу безгольову серію з травня 2011 року, повідомляє Goal.com.

Останній раз аргентинець забивав 12 березня, коли його удар вразив ворота "Хетафе", а "Барселона" виграла матч чемпіонату Іспанії з рахунком 6:0. Після цього Мессі залишав поле без голу у поєдинках проти "Вільярреала" (2:2), мадридського "Реала" (1:2), мадридського "Атлетіко" (1:2), "Реал Сосьєдада" (0:1).

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На даний момент "суха" серія 28-річного форварда становить 362 хвилини. Наступний гол 28-річного форварда стане для нього 500-м у професійній кар'єрі.

Ліонель Мессі є одним з кращих футболістів світу всіх часів. Раніше він п'ять разів отримував "Золотий м'яч", який щорічно вручається найкращому футболісту світу.

Як повідомляв УНІАН, вчора в чемпіонаті Іспанії "Барселона" поступилася на виїзді "Реал Сосьєдаду" з рахунком 0:1 і дозволила переслідувачам з мадридського "Атлетіко" наблизитися до себе в турнірній таблиці на відстань трьох очок.