Джерело: Мірча Луческу готовий безкоштовно очолити збірну Румунії

Президент Федерації футболу Румунії (ФФР) Разван Бурляну заявив, що головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу готовий тренувати національну збірну цієї країни безкоштовно. Про це повідомляє digisport.ro.

"Там немає питання про те, що ми не зможемо дозволити собі платити Луческу. Він сказав, що готовий працювати у збірній Румунії безкоштовно", - пояснив Бурляну.

Таким чином глава ФФР відповів на висловлювання близького друга Луческу Діну Георге, який заявив, що тренер має намір наступного літа покинути "Шахтар" і очолити інший європейський клуб, а у Федерації не вистачить грошей, щоб запросити Луческу в збірну Румунії.

Видання також зазначає, що по закінченню Євро-2016 закінчується контракт у чинного наставника національної команди Ангела Йорданеску. При цьому в 2014 році, коли збірна Румунії попередній раз вибирала головного тренера, фаворитом №1 Федерації був саме Луческу.

Контракт Мірчі Луческу з донецьким "Шахтарем" спливає після закінчення нинішнього сезону. 70-річний фахівець працює в українському клубі з 2005 року і за цей час вісім разів виграв чемпіонат України, п'ять разів став володарем Кубка України і одного разу - переможцем Кубка УЄФА.

Луческу вже тренував збірну Румунії в середині 80-х років минулого століття. Тоді він вивів команду на Євро-84, але не зміг повторити цей успіх перед чемпіонатом світу 1986 року.