Бразильський лідер донецького "Шахтаря" розповів про бажання залишити Україну

Бразильський футболіст "Шахтаря" Тайсон влітку бажає залишити українську команду і стати гравцем одного з англійських клубів. Про це півзахисник сказав в інтерв'ю бразильському виданню Globoesporte, повідомляє Sportarena.com.

"Якщо чесно, то у мене завжди була мрія виступати в Англії. Тим не менш, мені буде важко покидати Україну. Можу сказати, що раніше я отримував пропозиції від мадридського "Атлетико" і "Бенфіки", проте керівництво "Шахтаря" ніколи не прагнув розлучатися з футболістами", - сказав Тайсон.

При цьому він зазначив, що останнім часом донецький клуб став частіше відпускати своїх виконавців у команди з європейських топ-чемпіонатів.

"Хочу сказати, що у мене все ще є два роки за контрактом з "Шахтарем". Я маю намір віддати всі свої сили донецькій команді і допомогти їй виграти Кубок України, чемпіонат і Лігу Європи, а потім подивимося, що станеться", - додав бразилець.

28-річний Тайсон потрапив в українську Прем'єр-лігу у 2010 році, коли перейшов з бразильського "Інтернасьоналя" у харківський "Металіст" . Взимку 2013 року бразилець став гравцем "Шахтаря". У нинішньому сезоні він провів 32 матчі у футболці команди у всіх турнірах та забив 8 м'ячів.

В останні три роки "Шахтар" став активно продавати своїх лідерів. Починаючи з 2013 року, команду залишили Вілліан ("Анжі", Росія; пізніше "Челсі", Англія), Фернандіньо ("Манчестер Сіті", Англія), Луїс Адріано ("Мілан", Італія), Дуглас Коста ("Баварія"), Алекс Тейшейра ("Цзянсу Сунін", Китай). У сумі від цих трансферів український клуб виручив понад 150 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, в минулий четвер "Шахтар" виграв у португальської "Браги" перший чвертьфінальний матч Ліги Європи з рахунком 2:1.