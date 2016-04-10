Чемпіонат Іспанії. "Реал" і "Атлетико" легко перемогли, "Барселона" програла у Сан-Себастьяні
01:09, 10 квітня 2016Футбол
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Інтрига в Прикладі знову загострилася - відрив лідируючої "Барселони" від переслідувачів скоротився до трьох очок.
Кріштіану Роналду проти "Эйбара" / Francisco Seco, AP
32-й тур
Реал Мадрид - Ейбар - 4:0 (4:0)
Голи: Хамес Родрігес (5, 39), Васкес (18), Роналду (19).
Еспаньол - Атлетіко Мадрид - 1:3 (1:1)
Голи: Діо (29) - Торрес (35), Грізманн (58), Коке (89).
Реал Сосьєдад - Барселона - 1:0 (1:0)
Гол: Оярсабаль (5).
Бетіс - Леванте - 1:0 (0:0)
Гол: Кастро (82).
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