Чемпіонат Іспанії. "Реал" і "Атлетико" легко перемогли, "Барселона" програла у Сан-Себастьяні

01:09, 10 квітня 2016
Футбол
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Інтрига в Прикладі знову загострилася - відрив лідируючої "Барселони" від переслідувачів скоротився до трьох очок.

Криштиану Роналду против

32-й тур

Реал Мадрид - Ейбар - 4:0 (4:0)

Голи: Хамес Родрігес (5, 39), Васкес (18), Роналду (19).

Еспаньол - Атлетіко Мадрид - 1:3 (1:1)

Голи: Діо (29) - Торрес (35), Грізманн (58), Коке (89).

Реал Сосьєдад - Барселона - 1:0 (1:0)

Гол: Оярсабаль (5).

Бетіс - Леванте - 1:0 (0:0)

Гол: Кастро (82).

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