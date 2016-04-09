Один з найкращих тренерів світу відмовився від роботи у футбольній збірній Сирії

Колишній головний тренер лондонського "Челсі" Жозе Моуріньо відмовився від роботи в збірній Сирії, повідомляє Sky Sports.

Цю інформацію підтвердив сам фахівець, зазначивши, що "був гордий отримати це запрошення", але на даний момент не може його прийняти.

Як повідомляв УНІАН, про пропозицію Федерації футболу Сирії для Моуріньо стало відомо кілька днів тому.

Незважаючи на війну в країні, збірна Сирії продовжує виступати у всіх основних міжнародних турнірах Азії. Свої домашні матчі національна команда, як правило, проводить в Омані або Ірані.

Раніше збірна Сирії ніколи не виходила у фінальну частину чемпіонату світу. У серпні вона збирається почати виступи в третьому раунді азійської кваліфікації до ЧС-2018.

Жозе Моуріньо є одним з найбільш титулованих і затребуваних тренерів Європи. Нинішній сезон він починав у лондонському "Челсі", але був звільнений після тривалої серії поразок команди. Нині провідні спортивні ЗМІ пов'язують його майбутнє з англійським "Манчестер Юнайтед".