Чемпіонат Німеччини. Українці не допомогли "Штутгарту" відібрати перемогу у "Баварії"

Штутгарт - Баварія - 1:3 (0:1)

Голи: Дидави (63) - Нідермайєр (31, автогол), Алаба (52), Дуглас Коста (89).

Українські нападник Артем Кравець вийшов в основному складі "Штутгарта" і провів на полі всі 90 хвилин. Починаючи з 75-ї хвилини, разом з ним в атаці грав інший українець Борис Тащі.

Вердер - Аугсбург - 1:2 (1:0)

Голи: Гриллич (43) - Финнбогасон (53), Хон Джон Хо (87)

Після поразки "Аугсбургу" "Вердер", який очолює український тренер Віктор Скрипник, знову опустився у зону вильоту. Від "рятівного" 15-го місця бременську команду відділяють два очки.

Айнтрахт Франкфурт - Хоффенхайм - 0:2 (0:0)

Голи: Амірі (62), Ут (90).

Гамбург - Дармштадт - 1:2 (0:1)

Р: Холтбі (90) - Сулу (38), Gondorf (54).

Інгольштадт - Боруссія Менхенгладбах - 1:0 (0:0)

Гол: Хартманн (88).

Вольфсбург - Майнц - 1:1 (0:0)

Голи: Шюррле (53) - Хайро (66).