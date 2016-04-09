Чемпіонат Німеччини. Українці не допомогли "Штутгарту" відібрати перемогу у "Баварії"
Артем Кравець і Борис Тащі не змогли показати свою найкращу гру у поєдинку з мюнхенцями.
Штутгарт - Баварія - 1:3 (0:1)
Голи: Дидави (63) - Нідермайєр (31, автогол), Алаба (52), Дуглас Коста (89).
Українські нападник Артем Кравець вийшов в основному складі "Штутгарта" і провів на полі всі 90 хвилин. Починаючи з 75-ї хвилини, разом з ним в атаці грав інший українець Борис Тащі.
Вердер - Аугсбург - 1:2 (1:0)
Голи: Гриллич (43) - Финнбогасон (53), Хон Джон Хо (87)
Після поразки "Аугсбургу" "Вердер", який очолює український тренер Віктор Скрипник, знову опустився у зону вильоту. Від "рятівного" 15-го місця бременську команду відділяють два очки.
Айнтрахт Франкфурт - Хоффенхайм - 0:2 (0:0)
Голи: Амірі (62), Ут (90).
Гамбург - Дармштадт - 1:2 (0:1)
Р: Холтбі (90) - Сулу (38), Gondorf (54).
Інгольштадт - Боруссія Менхенгладбах - 1:0 (0:0)
Гол: Хартманн (88).
Вольфсбург - Майнц - 1:1 (0:0)
Голи: Шюррле (53) - Хайро (66).