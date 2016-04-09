Футбольна збірна України зіграє з Албанією 3 червня
20:15, 09 квітня 2016Футбол
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Матч стане одним з останніх спарингів у рамках підготовки підопічних Михайла Фоменка до Євро-2016
Reuters
Товариський матч національних збірних України та Албанії з футболу відбудеться 3 червня, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Албанії.
"Матч відбудеться у італійському Бергамо і розпочнеться о 20.30 за місцевим часом (21.30 за Києвом)", - йдеться в повідомленні.
Цей матч стане одним з останніх спарингів команди Михайла Фоменка перед початком Євро-2016.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи-2016 за участю збірної України відбудеться з 10 червня по 10 липня.
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