Футбольна збірна України зіграє з Албанією 3 червня

Товариський матч національних збірних України та Албанії з футболу відбудеться 3 червня, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Албанії.

"Матч відбудеться у італійському Бергамо і розпочнеться о 20.30 за місцевим часом (21.30 за Києвом)", - йдеться в повідомленні.

Цей матч стане одним з останніх спарингів команди Михайла Фоменка перед початком Євро-2016.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи-2016 за участю збірної України відбудеться з 10 червня по 10 липня.