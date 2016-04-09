УПЛ, 21-й тур, "Ворскла" втратила очки в матчі з "Олімпіком"

У черговому матчі української футбольної Прем'єр-ліги полтавська "Ворскла" не змогла на стадіоні НТК ім. В. Баннікова обіграти донецький "Олімпік".

Матч завершився з рахунком 1:1.

Обидва м'ячі у поєдинку були забиті протягом трьох хвилин першого тайму. Перший гол на 32-й хвилині забив "Олімпік" - Іван Матяж відзначився з пенальті після того, як у штрафному майданчику "Ворскли" м'яч влучив в руку захисника полтавчан Сергія Сімініна.

За три хвилини гостям вдалося відігратися. Півзахисник "Ворскли" Артем Громов відзначився після виходу один на один з воротарем "Олімпіка", відправивши м'яч у дальній кут воріт.

У другому таймі "Ворскла" була більш активною, а її гравці були ближчими до того, щоб вирвати перемогу. Але більше голів глядачі київського стадіону так і не побачили.

Ворскла (Полтава) - Олімпік (Донецьк) - 1:1 (1:1)

Голи: Матяж (32, з пенальті) - Громов (35)

О: Махарадзе, Федорів, Гришко, Гошкодеря, Немчанінов (Волков, 46), Петров, Огіря (Секу Конде, 85), Драченко (Доронін, 46), Поступаленко, Шестаков, Матяж

В: Богуш, Сімінін, Даллку, Чеснаков, Пердута, Хльобас (Коломоєць, 78), Ткачук, Скляр, Громов (Дитина, 71), Шиндер, Ковпак (Бартуловіч, 54)

Попередження: Сімінін, Бартуловіч.