"Чорноморець" обіграв "Говерлу" і здобув другу перемогу у сезоні

В Одесі завершився матч 21-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймав ужгородську "Говерлу" і виграв з рахунком 1:0.

Ця перемога стала другою для одеситів в сезоні 2015/16.

Матч сусідів по турнірній таблиці УПЛ був досить напруженим і відбувався у гострій боротьбі. Команди створили безліч моментів, але реалізований був лише один.

Доля гри була вирішена на 55-й хвилині, коли Олександр Азацький після навісу Владислава Калітвінцева зі штрафного головою переправив м'яч у ворота.

В час що залишився, швидше "Чорноморець" мав шанси збільшити свою перевагу, ніж "Говерла" - зрівняти рахунок.

Таким чином, одесити до мінімуму скоротили відставання від "Говерли" у турнірній таблиці - 15 та 16 очок відповідно - і продовжують боротьбу за місце у 10-ці найсильніших команд.