Майбутнє футболіста Велозу в "Динамо" визначиться після зустрічі з Суркісом і Ребровим

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що майбутнє португальського футболіста Мігеля Велозу в столичному клубі має визначитися за столом переговорів. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес".

За словами наставника киян, визначити зацікавленість "Динамо" і 29-річного півзахисника у продовженні співробітництва повинні три людини - Ребров, Велозу та президент клубу Ігор Суркіс.

"По-перше, слід сісти втрьох - президент, гравець, головний тренер - і обговорити, чи є у Мігеля як і раніше мотивація грати в цьому чемпіонаті і прогресувати. Адже не секрет, що іноді Велозу може показувати яскраву гру, а іноді - у нього просто немає настрою. Важливо, щоб у хлопця було бажання не просто отримувати гроші, а виходити на поле і віддавати грі всі сили", - вважає Ребров.

Контракт Велозу з київським клубом завершується після закінчення нинішнього сезону, але, як стверджував раніше португалець, в "Динамо" йому поки ніхто не пропонував продовжити угоду.

Крім того, в березні Сергій Ребров говорив, що у гравця є бажання бути "ближче до сім'ї та Європі", у зв'язку з чим влітку португалець може покинути Україну.

На даний момент Велозу проводить в "Динамо" четвертий сезон. За цей термін він взяв участь у 123 матчах, забивши 14 голів.

Як повідомляв УНІАН, позавчора "Динамо", програвши на виїзді 0:1 "Олександрії", вилетіло з Кубка України на стадії чвертьфіналу.