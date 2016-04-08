В українського футболіста Селезньова немає фінансових претензій до "Кубані"

В українського футболіста Євгена Селезньова немає фінансових претензій до краснодарської "Кубані", за яку він виступає з лютого 2016 року. Про це гравець сказав в інтерв'ю російському виданню "Советский Спорт".

"У мене немає питань до клубу. За тих, у кого були заборгованості, говорити не можу", - так Селезньов відповів на запитання про фінансові складнощі в клубі.

На даний момент 29-річний нападник провів за краснодарську "Кубань" п'ять матчів чемпіонату Росії, в яких забив один м'яч з пенальті.

Як повідомляв УНІАН, Євген Селезньов перейшов в "Кубань" у минуле зимове міжсезоння. Перед останніми товариськими матчами збірної України (проти Кіпру та Уельсу) гравець не був викликаний в національну команду. Крім нього, до складу також не були залучені інші гравці, які виступають у чемпіонаті Росії.

Пізніше стало відомо про те, що головний інвестор "Кубані" Олег Мкртчан перестав фінансувати клуб.