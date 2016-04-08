У півфіналі Кубка України з футболу зустрінуться "Зоря" і "Дніпро"

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування Кубка України, за підсумками якого визначилися пари півфіналістів.

За підсумками жеребкування луганська «Зоря» зіграє з дніпропетровським «Дніпром», а «Олександрія» - з донецьким «Шахтарем».

Перші матчі пройдуть на полях команд, вказаних першими.

Згідно з регламентом турніру жереб був "сліпим", команди не розсіювалися і кожна могла зустрітися з кожною.

Базові дати проведення матчів 1/2 фіналу - 20 квітня й 11 травня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у чвертьфіналі "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв полтавську "Ворсклу", "Дніпро" був сильнішим за "Сталь" з Дніпродзержинська, "Зоря" здолала луцьку "Волинь", а "Олександрія" виявилася сильнішою київського "Динамо".