Ліга Європи: нічия "Боруссії" та "Ліверпуля", перемоги "Вільярреала" та "Севільї"
03:49, 08 квітня 2016Футбол
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Вчора вночі завершилися перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи.
"Ліверпуль" і "Боруссія" зіграли внічию / Liverpool FC
Ліга Європи.
1/4 фіналу
Перші матчі
Вільярреал (Іспанія) - Спарта (Чехія) - 2:1
Бакамбу, 3 (1:0), Брабєц, 45 (1:1), Бакамбу, 64 (2:1)
Атлетик (Іспанія) - Севілья (Іспанія) - 1:2
Адуріс, 48 (1:0), Колодзейчак, 55 (1:1), Іборра, 83 (1:2)
Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Ліверпуль (Англія) - 1:1
Оригі, 36 (0:1), Хуммельс, 48 (1:1).
Матчі-відповіді відбудуться 14 квітня.
Як повідомляв УНІАН раніше, ще в одному чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький "Шахтар" на виїзді обіграв португальську "Брагу" з рахунком 2:1.
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