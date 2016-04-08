Ліга Європи: нічия "Боруссії" та "Ліверпуля", перемоги "Вільярреала" та "Севільї"

Вчора вночі завершилися перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи.

Ліга Європи. 1/4 фіналу Перші матчі Вільярреал (Іспанія) - Спарта (Чехія) - 2:1 Бакамбу, 3 (1:0), Брабєц, 45 (1:1), Бакамбу, 64 (2:1) Атлетик (Іспанія) - Севілья (Іспанія) - 1:2 Адуріс, 48 (1:0), Колодзейчак, 55 (1:1), Іборра, 83 (1:2) Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Ліверпуль (Англія) - 1:1 Оригі, 36 (0:1), Хуммельс, 48 (1:1). Матчі-відповіді відбудуться 14 квітня. Як повідомляв УНІАН раніше, ще в одному чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький "Шахтар" на виїзді обіграв португальську "Брагу" з рахунком 2:1.

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