Гравець "Шахтаря" Коваленко після матчу з "Брагою": "Шанси на півфінал 60 на 40 на нашу користь"

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко поділився своїми емоціями після виїзного поєдинку Ліги Європи проти португальської Браги (2:1) в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Якщо б не пропустили гол, могли б бути повністю задоволеними результатом. "Брага" почала агресивно, більше хотіла йти вперед, але у нас з'являлися вільний зони. Коли забили гол, їм потрібно було бігти відіграватися, а на контратаках нам було дуже комфортно грати", - зазначив Коваленко.

"Якщо б забили третій гол, було б взагалі ідеально. Тоді можна було б сказати, що гра у Львові чисто для галочки. А так нас чекає гарний, насичений поєдинок. Шанси, напевно, 60 на 40 на нашу користь, тому що Шахтар виграв на виїзді. Будемо готуватися до наступного матчу", - зазначив гравець.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв у "Браги" з рахунком 2:1 в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Повторна гра пройде у Львові 14 квітня.