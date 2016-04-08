Тренер "Шахтаря" Луческу після матчу з "Брагою": "Задоволений грою та результатом"

Наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу поділився своїми враженнями від гостьового матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти португальської Браги в ефірі телеканалу Футбол1.

"Задоволений грою і результатом. Вважаю, що ми його заслужили. Знали, що граємо проти дуже технічної команди, яка сповідує атакуючий футбол. Розуміли, що трибуни будуть гнати Брагу вперед", — заявив румунський фахівець.

"Розуміли, що в першому таймі вони підуть вперед, але ми добре організували нашу гру в обороні. Кожен раз, коли у нас був шанс вийти в контратаку, ми це робили", - продовжив тренер.

"Другий тайм вони почали дуже агресивно, намагалися йти вперед — це дозволило нам знаходити вільні зони. Так, у них було кілька моментів, але вони виникали переважно після контратак, а не після якихось колективних дій. Наші атаки могли привести до того, що ми могли досягти ще більш комфортного результату"

"Є ще другий матч, ще нічого не вирішено. Нас очікує складний матч і у Львові. Сподіваюся, що наші вболівальники допоможуть нам. На жаль, втратили Ракицького, але у другому матчі повернеться Кучер. Мало часу для підготовки, попереду важкий матч зі Сталлю на виїзді. Потрібно відновити футболістів і в кращих кондиціях підійти до повторного поєдинку. Вважаю, що ми повністю заслужили перемогу", - підсумував Містер.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв у "Браги" з рахунком 2:1 в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Повторна гра пройде у Львові 14 квітня.