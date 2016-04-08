Гравець "Шахтаря" Ракицький після матчу з "Брагою": "Була рівна гра"

Захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракицький поділився своїми емоціями після виїзного поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи проти португальської Браги в ефірі каналу "Футбол 1".

"Травма? Тренувався п'ять днів у Києві. Все нормально, почуваю себе добре. Грати зі "Сталлю" не буду, потрібно долікуватися — у мене своя програма", — заявив Ракицький.

"Мій гол? М'яч летів, я вдарив. Хлопці молодці, що забили другий гол. Звичайно, шкода, що пропустили. Зрозуміло, що "Бразі" потрібно було забивати. Вважаю, що була рівна гра, у нас було два-три моменти, добре, що забили двічі", - продовжив гравець гірників.

"Дай бог пройдемо — це буде чудово. Прикрий гол пропустили. Дуже шкода, що не зіграю в повторній грі — один раз сфолив, і суддя відразу дав жовту. Але нічого — це футбол", - підсумував Ракицький.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв у "Браги" з рахунком 2:1 в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Повторна гра пройде у Львові 14 квітня.