"Шахтар" обіграв "Брагу" у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи

У Бразі завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи, в якому місцева "Брага" приймала донецький "Шахтар" і програла з рахунком 1:2.

"Гірники" заволоділи перевагою в кінцівці першого тайму, коли гол забив Ярослав Ракицький. У другому таймі, на 75-й хвилині Факундо Феррейра збільшив перевагу гірників, а на 89-й хвилині гравець "Браги" Вілсон скоротив перевагу українців - 1:2.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Матч-відповідь відбудеться у Львові 14 квітня.