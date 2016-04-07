"Шахтар" обіграв "Брагу" у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи
23:59, 07 квітня 2016Футбол
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Гра в Португалії завершилася з рахунком 1:2.
shakhtar.com
У Бразі завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи, в якому місцева "Брага" приймала донецький "Шахтар" і програла з рахунком 1:2.
"Гірники" заволоділи перевагою в кінцівці першого тайму, коли гол забив Ярослав Ракицький. У другому таймі, на 75-й хвилині Факундо Феррейра збільшив перевагу гірників, а на 89-й хвилині гравець "Браги" Вілсон скоротив перевагу українців - 1:2.
УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.
Матч-відповідь відбудеться у Львові 14 квітня.
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