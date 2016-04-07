Колишній футболіст "Динамо" Шацьких завершив кар'єру і став тренером

Колишній футболіст київського "Динамо" та низки інших українських клубів оголосив про завершення ігрової кар'єри та старті тренерської роботи. Про це він сказав в інтерв'ю виданню FootBoom.com.

Найближчим часом Шацьких отримає роботу в клубній академії "Динамо". Тут він буде допомагати своєму колишньому партнерові по команді Віталію Косовському керувати командою U-17 (1999 р. н.).

"Поки нікого не очолюю, а буду лише допомагати віку, де тренує Віталій Косовський. Я тільки починаю потихеньку вникати в цю справу. Давно думав про тренерську роботу. Однак зараз, отримавши мікротравму, остаточно вирішив, що пора вже переходити на іншу діяльність. Поки буду дивитися, вчитися і набиратися досвіду", - сказав Шацьких.

Максим Шацьких виступав за "Динамо" в 1999-2009 роках, зігравши за цей час 328 матчів і забивши 142 голи. Нападник шість разів ставав чемпіоном України, п'ять разів вигравав Кубок України і двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату.

Пізніше грав за київський "Арсенал", одеський "Чорноморець", ужгородську "Говерлу". Останнім клубом 37-річного екс-футболіста був аматорський "Рух" із села Винники Львівської області.