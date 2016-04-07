Футболіст "Динамо" Буяльський: "У першому матчі з "Манчестер Сіті" ми перегоріли"

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" гравці київського "Динамо" перегоріли і тому програли матч з рахунком 1:3. Таку думку у інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" висловив півзахисник команди Віталій Буяльський.

"Мені здається, що ми десь перегоріли в першому матчі проти Сіті, в Києві поступилися з-за власних помилок, які призвели до забитих м'ячів. А самі кардинально змінити ситуацію не змогли", - вважає 23-річний гравець.

"Вперше за великий період часу ми вийшли в 1/8 фіналу, величезна відповідальність, не було такої впевненості у своїх силах. Я впевнений, що в наступному році, якщо нам вдасться вийти з групи, то ми зіграємо набагато краще і буде зовсім інший результат!", - говорить півзахисник.

Буяльський також відповів на питання про те, як повернути футбольних вболівальників на українські стадіони.

"Перш за все, потрібно в Україну повернути світ, щоб не було війни, і тоді люди підуть на стадіони і на різні інші заходи. І буде набагато більше позитивних емоцій. А тим, хто зараз приходить на стадіон, я хочу висловити величезну подяку і підтримку!", - заявив футболіст.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" в сезоні 2015/16 вперше з 1999 року пробилося в плей-офф Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу чемпіони України поступилися у двох матчах англійському "Манчестер Сіті" (1:3, 0:0).

Віталій Буяльський є гравцем "Динамо" з 2010 року, повноцінно залучається до поєдинків основного складу з сезону 2014/15.