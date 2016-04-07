Голова Харківської ОДА: "У ситуації з "Металістом" Курченко веде себе як хлопчак"

Президент харківського "Металіста" Сергій Курченко не хоче ні продавати, ні фінансувати футбольний клуб. Таку думку в інтерв'ю виданню "Главком" висловив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін.

"У ситуації з "Металістом" він веде себе, як хлопчак. Він взяв клуб, який не він створював, погрався з ним, а тепер не хоче ані продавати, ані фінансувати. Але це ж все-таки не іграшка і не застаріла модель телефону, а частина життя міста. Потрібно погасити борги "Металіста" і продати, якщо він не хоче далі його утримувати", - заявив голова ОДА.

"Курченко – ображений хлопчик, який спеціально робить зло харків'янам", - вважає Райнін.

Глава області також вважає, що колишній президент і власник "Металіста" Олександр Ярославський "рано чи пізно" повернеться у футбол. При цьому придбанням футбольного клубу цікавляться й інші бізнесмени.

"Інші бізнесмени виявляють певні бажання з приводу "Металіста", але є багато юридичних моментів – зокрема, накопичені борги. Хтось їх оцінює в 20 млн доларів, хтось - в 200 млн, в залежності від того, як рахувати", - пояснив Райнін.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру Сергія Курченко в розкраданні 5,6 млрд гривень.