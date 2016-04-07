Агент футболіста Драговича вважає, що італійським клубам гравець не по кишені

Перехід захисника київського "Динамо" Александра Драговича в один з італійських клубів виглядає малоймовірним. Таку думку в коментарі для радіо Kiss Kiss Napoli висловив агент футболіста Рікардо Наполітано, повідомляє tuttonapoli.net.

За його словами, в київському "Динамо" Драгович заробляє близько 2,5 млн євро в рік. Тому щоб зацікавити австрійця, місцевим клубах і, зокрема, "Наполі" потрібно пропонувати йому більш високу зарплату, особливо враховуючи високе оподаткування в Італії.

"В даний час італійським клубам буде важко підсилити свій склад Драговичем", - резюмував Наполітано.

Як повідомляв УНІАН, раніше до Олександра Драговичу приписували інтерес різних клубів з європейських топ-чемпіонатів. Серед них італійські "Наполі" та "Інтер".