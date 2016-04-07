Тренер "Динамо" Ребров про матч з "Олександрією": Гравці елементарно не налаштувалися

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров після матчу Кубка України з "Олександрією" (0:1) дорікнув своїм гравцям у відсутності належного настрою на гру.

"Головна причина поразки – в настрої наших футболістів. Минулий матч ми виграли тут і, приїхавши сюди знову, думали, що так само спокійно обіграємо цю команду. Ще в першому матчі я бачив мотивацію футболістів «Олександрії», які грали організовано і хотіли вирвати перемогу. І вони цього добилися. На жаль, сьогодні, особливо на початку, в першому таймі, я не бачив такого бажання у наших футболістів. А в меншості грати завжди важко. Вдесятьох важко зламувати оборону такої організованої команди", - підкреслив Ребров.

Також тренер зазначив, що на поле вийшов практично основний склад команди: "Не можна назвати тих гравців, які сьогодні вийшли на поле, не основними. Вони грали і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів. Я не можу сказати, що це не гравці основного складу. Важливо було дати відпочити сьогодні Ярмоленко, тому що він відіграв два матчі по 90 хвилин за збірну, грав і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті. Його сили не безмежні, тому сьогодні ми вирішили дати Андрію відпочити. Що стосується всіх інших... Я не думаю, що це не гравці основного складу. Ротація існує у всіх командах. Важливо не це, важливо виходити і битися за результат. Наші гравці старалися, але поступилися".

"Ми грали проти хорошого суперника. Знову-таки, хлопці, які не грали в минулому матчі, отримали практику. Взагалі, важко проводити два поспіль матчі з одним і тим же суперником. Так, сьогодні ми не показали яскравого футболу, але тут завжди було важко грати, «Олександрія» - організована команда. Зараз ми побачили, що потребуємо посилення. Сподіваюся, ми все це побачили", - підсумував Ребров.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло "Олександрії" (0:1) і вибуло з розіграшу Кубка України вже на стадії чвертьфіналу.