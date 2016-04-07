"Реал" може продати Роналду влітку за 60 млн. євро

Мадридський "Реал" готовий продати Кріштіану Роналду в англійський "Манчестер Юнайтед" за 60 млн євро ( 48.2 млн. фунтів), повідомляє Talksport.com.

Іспанський гранд вирішив дозволити португальській суперзірці перейти в кінці цього сезону в інший клуб і надав "Юнайтед" шанс повторно підписати португальця.

Контракт "Реала" з Роналду закінчується в 2018 році, і в клубі прагнуть заробити на 31-річному гравці вже цього літа, щоб уникнути значного зниження його трансферної вартості наступного року.

Президент "Реала" Флорентіно Перес вважає, що 60 млн. євро справедлива ціна за триразового володаря "Золотого м'яча" (кращого гравця року) і сподівається, що це може підштовхнути "Юнайтед" до рішучих дій в покупці зіркового футболіста.