Збірна України піднялася на кілька позицій в рейтингу ФІФА

Національна збірна України з футболу піднялася на 22 місце в оновленому рейтингу ФІФА, повідомляє офіційний сайт організації.

Раніше українська команда перебувала на 27 сходинці. Таким чином вона обігнала в списку збірні Хорватії, Уельсу, Росії, Чехії та Словаччини.

Також змінилися позиції команд, які зіграють зі збірною України на груповому етапі Євро-2016. Збірна Німеччини тепер знаходиться на п'ятому місці рейтингу, Північна Ірландія - на 26-му, а Польща ділить з Росією 27-му позицію.

Крім того, відбулася зміна лідера на вершині рейтингу, де збірну Бельгії змінила Аргентина. На третє місце піднялася національна збірна Чилі.

Верхня частина таблиці тепер виглядає так:

1 (2). Аргентина – 1532

2 (1). Бельгія – 1352

3 (5). Чилі – 1348

4 (8). Колумбія – 1337

5 (4). Німеччина – 1309

6 (3). Іспанія – 1277

7 (6). Бразилія – 1251

8 (7). Португалія – 1184

9 (11). Уругвай – 1082

10 (9). Англія – 1069

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна Україна з однаковим рахунком 1:0 обіграла в товариських матчах команди Кіпру та Уельсу.