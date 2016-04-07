Тренер "Дніпра" Маркевич: "Наша команда - далеко не остання в Європі"

Дніпропетровський "Дніпро" продовжуэ залишатися однією з найкращих футбольних команд в Україні. Таку думку після матчу Кубка України проти дніпродзержинської "Сталі" висловив головний тренер дніпропетровців Мирон Маркевич, повідомляє офіційний сайт ФК "Дніпро".

"Дніпро" — не середня команда, а одна з кращих в Україні і далеко не остання в Європі. Тому було прохання, щоб футболісти показували найкращі якості. Поки що нам це вдається. Я вдячний футболістам, що вони серйозно ставляться до своїх обов'язків: на тренуваннях та в грі. Хотів би, щоб так було і далі", - сказав Маркевич.

Як повідомляв УНІАН, вчора в повторному чвертьфінальному матчі Кубка України "Дніпро" обіграв "Сталь" з рахунком 4:1 і вийшов у півфінал турніру.

Раніше УЄФА дискваліфікувала "Дніпро" з єврокубків на один сезон.