Футболіст Ібрагімович наздогнав Андрія Шевченка по голам у Лізі чемпіонів
Форвард французького "ПСЖ" відзначився у вчорашній грі проти "Манчестер Сіті".
Нападник французького "ПСЖ" Златан Ібрагімович зрівнявся з колишнім українським футболістом Андрієм Шевченком за кількістю голів у Лізі чемпіонів.
М'яч, який форвард паризької команди вчора забив у ворота англійського "Манчестер Сіті", став для нього 48-м у турнірі при 118 проведених матчах. Шевченко ж це досягнення підкорилося в 100 поєдинках ЛЧ.
Тепер шведський і український футболісти ділять шосте місце у рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів. Лідирує в списку з 90 голами португальський нападаючий мадридського "Реала" Кріштіану Роналду. Далі розташувалися аргентинець Ліонель Мессі (83 голи), іспанець Рауль (71), голландець Рууд Ван Ністелрой (56), француз Тьєррі Анрі (50).
Як повідомляв УНІАН, вчора в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "ПСЖ" зіграв внічию 2:2 з "Манчестер Сіті". Крім того, німецький "Вольфсбург" переграв "Реал" з рахунком 2:0.
Андрій Шевченко у лютому 2016 року став асистентом головного тренера збірної України та дебютував на цій посаді під час товариського матчу проти Кіпру.