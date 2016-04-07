Футболіст Ібрагімович наздогнав Андрія Шевченка по голам у Лізі чемпіонів

Нападник французького "ПСЖ" Златан Ібрагімович зрівнявся з колишнім українським футболістом Андрієм Шевченком за кількістю голів у Лізі чемпіонів.

М'яч, який форвард паризької команди вчора забив у ворота англійського "Манчестер Сіті", став для нього 48-м у турнірі при 118 проведених матчах. Шевченко ж це досягнення підкорилося в 100 поєдинках ЛЧ.

Тепер шведський і український футболісти ділять шосте місце у рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів. Лідирує в списку з 90 голами португальський нападаючий мадридського "Реала" Кріштіану Роналду. Далі розташувалися аргентинець Ліонель Мессі (83 голи), іспанець Рауль (71), голландець Рууд Ван Ністелрой (56), француз Тьєррі Анрі (50).

Як повідомляв УНІАН, вчора в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "ПСЖ" зіграв внічию 2:2 з "Манчестер Сіті". Крім того, німецький "Вольфсбург" переграв "Реал" з рахунком 2:0.

Андрій Шевченко у лютому 2016 року став асистентом головного тренера збірної України та дебютував на цій посаді під час товариського матчу проти Кіпру.