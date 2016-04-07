Луческу: "Брага" створена, щоб демонструвати виставу

Луческу зазначив технічність і організованість футболістів "Браги", передає сайт ФК "Шахтар".

"Шість років тому "Брага" була дуже хорошою командою. Що стосується сьогоднішньої "Браги", то це команда, яка створена для того, щоб демонструвати виставу. Вони дуже технічні. Організований колектив, в якому футболісти знають, що робити на полі. Хочеться відзначити гравців "Браги", які напевно мають велике майбутнє: Рафа Сілва, Жозуе, Педру Сантуш, хороші нападники Стоількович і Хассан. Це сильна команда", - підкреслив Мірча Луческу.

Також румунський фахівець повідомив, що захисник Ярослав Ракицький з суботи займається в загальній групі та готується зіграти в матчі.

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Як повідомляв УНІАН, у Ньоні (Швейцарія) 18 березня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якого в суперники донецькому "Шахтарю" дісталася португальська "Брага".