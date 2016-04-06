1/4 фіналу Ліги чемпіонів: ПСЖ і "Мансіті" грають внічию, "Реал" програє "Вольфсбургу"

Завершилися матчі чвертьфіналу головного футбольного єврокубка.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перші матчі ПСЖ - Манчестер Сіті - 2:2 Де-Брейне, 38 (0:1), Ібрагімович, 41 (1:1), Рабьо, 59 (2:1), Фернандіньо, 72 (2:2) Вольфсбург - Реал Мадрид - 2:0 Рікардо Родрігес, 18 - з пенальті (1:0); Арнольд, 25 (2:0) Матчі-відповіді відбудуться 12 квітня. Як повідомляв УНІАН , напередодні в інших парах 1/4 фіналу "Баварія" була сильнішою за "Бенфіку", а "Барселона" обіграла "Атлетіко".

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