Штаб-квартиру УЄФА обшукали через "панамські документи" - BBC

Згідно із заявою УЄФА, поліцію цікавили документи про контракти, укладені союзом із компаніями Cross Trading і Teleamazonas, повідомляє BBC Україна.

Ці дві компанії згадують у "панамських документах", які опублікував Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.

Згідно з розслідуванням, новий президент ФІФА Джанні Інфантіно під час своєї роботи в УЄФА підписав документи на трансляцію матчів Ліги чемпіонів.

Читайте такожТеодорідіс замінив новообраного президента ФІФА Інфантіно на посаді генсека УЄФА

Їх викупили бізнесмени Уго і Маріано Хінкіс. Потім вони продали ці права за ціною, майже що втричі перевищує початкову.

Саме у цих угодах фігурують компанії, якими цікавиться швейцарська поліція. УЄФА взяла на себе зобов'язання повністю співпрацювати з поліцією.

Сам пан Інфантіно раніше заявляв, що не порушував закон, підписавши документи про передачу прав.

Читайте такожМессі і Платіні виявилися замішані в скандалі з панамськими офшорами