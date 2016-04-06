"Динамо" сенсаційно програло "Олександрії" та вилетіло з Кубка України (відео)

В Олександрії завершився матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Олександрія" виграла у київського "Динамо" з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

У матчі, в якому кияни мали помітну перевагу, єдиний гольовий момент стався на 24-й хвилині. Гравець "Олександрії" Артем Чорній виконав "сухий лист", забивши гол прямим ударом з кутового.

У час, що залишився, кияни мали велику перевагу, чинили постійний тиск на ворота суперника, але забити хоча б один гол так і не зуміли. Варто відзначити, що на 54-й хвилині видалення заробив Сергій Рибалка і більшу частину другого тайму "Динамо" провело в меншості.

Таким чином, з урахуванням першого матчу (нічия в Києві - 1:1), "Олександрія" вийшла в півфінал турніру.

Як повідомляв УНІАН, раніше в півфінал вийшли донецький "Шахтар" і луганська "Зоря".

Сьогодні ввечері відбудеться останній матч 1/4 фіналу Кубка України "Дніпро" - "Сталь".